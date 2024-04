Joker 2, i fan non riescono a smettere di parlare di questa scena:'Il cinema è tornato'

Ad inizio settimana è stato pubblicato l'atteso trailer di Joker: Folie À Deux, atteso sequel di Todd Phillips del film del 2019 presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel video è tornato il personaggio di Arthur Fleck ed è stato introdotta Harley Quinn, interpretata da Lady Gaga. I fan sono già impazziti per una scena in particolare.

La parte finale del trailer mostra Arthur Fleck (Phoenix) dietro al vetro e presumibilmente impegnato a parlare con Harley Quinn (Gaga), quando una mano disegna un sorriso in rosso e una voce fuori campo dice 'Voglio vedere il vero te'. A quel punto, Arthur muove il viso per far sì che corrisponda al sorriso rosso e a sua volta sorride. Il trailer di Joker 2 è stato visto più del trailer di Barbie, in un solo giorno.

Sui social sono comparsi sin da subito i commenti estasiati dei fan:"Chiunque abbia avuto l'idea di questa scena merita un aumento" oppure "Questo scatto dal trailer di Joker è una delle cose più fighe di sempre. Il vero cinema è tornato, ragazzi!".



Joker:Folie À Deux è basato sul personaggio di Joker della DC Comics, e vede il ritorno di Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck/Joker, affiancato da Lady Gaga nei panni di Harley Quinn. Completano il cast Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland, Steve Coogan, Ken Leung Harry Lawtey.

In attesa di vedere il film il prossimo 2 ottobre, recuperate la nostra recensione di Joker.

