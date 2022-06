Joker 2: fan impazziti per la Harley Quinn di Lady Gaga, il film ispirato a Holy Motors?

Di seguito potete leggere alcuni commenti dei fan alla notizia che Joker 2 sarà un musical e al coinvolgimento (probabile) di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn. C'è anche chi ironizza che stavolta il film di Martin Scorsese ad essere omaggiato sarà il musical New York, New York dopo che il primo Joker era un omaggio a Re Per Una Notte.

La conferma è arrivata in questi giorni, con Phillips che ha condiviso la sceneggiatura di Joker 2 , intitolato per il momento Joker: Foliè a deux. Un'ulteriore indiscrezione lanciata dal sito World of Reel afferma, poi, che la sceneggiatura di Joker 2 sarebbe ispirata a Holy Motors di Leos Carax . "Una persona legata alla cerchia ristretta della Warner mi ha detto ieri sera che la sceneggiatura di "Joker: Foliè a deux" ha delle sfumature di "Holy Motors" di Leos Carax. Sì, grazie". Ovviamente, la Harley Quinn di Lady Gaga sarà un altro personaggio rispetto a quella di Margot Robbie , considerato che Joker è ambientato in una realtà totalmente differente dell 'Multiverso DC'. In passato, il DCEU aveva iniziato a lavorare su uno spin-off del primo Suicide Squad di David Ayer incentrato proprio sulla Harley di Margot Robbie e il Joker di Jared Leto, ma il progetto si arenò e piano piano scomparve nel nulla di fatto.

"Ecco la vera verità su un sequel", aveva detto Phillips a proposito dell'idea del sequel poco dopo l'uscita del primo film. "Mentre Joaquin e io ne abbiamo parlato , e mentre giravamo il mondo con i dirigenti della Warner Bros - andando a Toronto, a Venezia e in altri posti - ovviamente, eravamo seduti a cena e loro ci dicevano: 'Allora, avete pensato a...?'. Ma, parlando di contratti, non c'è nemmeno un contratto per scrivere un sequel, non abbiamo mai contattato Joaquin per partecipare a un sequel. Succederà? Ancora una volta, penso che l'articolo fosse al massimo anticipatorio".

La notizia che tiene banco oggi è chiaramente quella della possibile partecipazione di Lady Gaga nel sequel di Joker nei panni di Harley Quinn. Non solo, l'indiscrezione principale rilanciata dall'Hollywood Reporter (non una testata qualsiasi quindi) è che la pellicola nuovamente diretta da Todd Phillips sarebbe un musical. I fan sono in estasi.

