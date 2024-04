Joker 2, cosa vogliamo vedere nel primo attesissimo trailer del sequel

Ormai l'attesa è quasi finita: il primo trailer di Joker - Folie à Deux sta per arrivare, perciò facciamo assieme il punto su quello che vorremmo vedere nelle prime immagini del sequel diretto da Todd Phillips, con il trailer che dovrebbe essere mostrato il 9 aprile.

Partiamo ovviamente con una prima interazione tra Joker e Harley Quinn, anzi, magari prima ancora che il personaggio interpretato da Lady Gaga diventi la criminale conosciuta da tutti. Il trailer di Joker Folie à Deux potrebbe portarci proprio all'inizio del rapporto fra i due, senza dirci troppo sulla trama del film.

Una cosa che però vorremmo assolutamente vedere è questa componente musical tanto chiacchierata. Ormai è diventato l'elemento più discusso di questo Joker 2, dato che non è ancora stato chiarito bene quanto effettivamente il film avrà elementi cantati, se saranno preponderanti oppure Todd Phillips tenterà una strada alla La La Land, che era sì un musical ma abbastanza atipico rispetto al canone de genere. Abbiamo anche scelto le canzoni che non devono mancare in Joker 2.

Sarebbe poi interessante vedere quale sarà (se ci sarà) l'antagonista del film, cioè chi si opporrà al percorso criminale che Joker e Harley Quinn molto probabilmente faranno durante questo sequel.

Bisogna quindi capire quale strada sceglieranno, anche se è probabile che la Warner propenda per lo svelare il meno possibile e mantenere l'alone di mistero dietro al film. Chissà se invece ci saranno cameo di altri personaggi DC in Joker 2.

E secondo voi invece cosa vedremo? Diteci la vostra nei commenti!

