Joker 2, cosa ne pensa James Gunn di Lady Gaga come Harley Quinn?

Il sequel di Joker è ufficiale, come lo è la partecipazione di Lady Gaga al film nei panni di Harley Quinn, la storica compagna del principe pagliaccio del crimine di Gotham. Ma cosa ne pensa il regista di The Suicide Squad James Gunn di questa scelta?

Durante un recente Q&A, James Gunn, che di cinecomic di successo ne sa qualcosa, è stato interpellato da un fan in merito alla scelta di casting di Lady Gaga per interpretare Harley Quinn, lo storico personaggio dei dumetti che sul grande schermo è ormai da tempo associato all'attrice Margot Robbie (che le ha prestato il volto, tra l'altro, anche nel recente The Suicide Squad diretto proprio da Gunn).

"Mi interessa davvero vedere cosa riuscirà a inventarsi Todd Phillips" ha commentato Gunn in relazione al progetto, e ha poi aggiunto riguardo all'attrice di House of Gucci e A Star Is Born "Ho incontrato Lady Gaga una sola volta, ma mi ha fatto davvero una buona impressione, e io faccio sempre il tifo per le persone gentili e per la buona riuscita dei loro progetti".

Joker: Folie à Deux arriverà nel 2024 al cinema, e sarà un musical. Il film promette già tantissime sorprese, e l'hype che lo circonda è alle stelle.

Voi cosa ne pensate? Vi entusiasma l'idea di un sequel per il film con Joaquin Phoenix? E l'idea di Lady Gaga come Harley Quinn? Fateci sapere la vostra nei commenti.