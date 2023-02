Joker 2, le comparse non hanno il tempo di andare in bagno: 'Cosa combinano là dentro?'

Folie è Deux (sequel del film DC Joker, pubblicato nel 2019) uscirà in sala il 4 ottobre 2024, e non sorprende che gli spettatori non vedano l'ora si assistere a questo nuovo capitolo con Joaquin Phoenix, Lady Gaga e Zazie Beetz; tuttavia, le comparse rivelano ben più di uno scheletro nell'armadio.

Stando alle loro parole, non avevano neanche il tempo per andare in bagno, bere acqua o riposarsi, soprattutto durante le configurazioni della fotocamera – che potevano richiedere dai 20 minuti a un'ora. Anche protestare in tal senso era disincentivato, probabilmente a causa di precedenti rimproveri sul set da parte dello staff di Warner Bros Studios. Da quanto tempo dura un trattamento simile? Per scoprirlo, basta sapere quando sono iniziate le riprese di Joker: Folie à Deux.

Un'attore ha ricordato di dover usare il bagno in maniera "terribilmente urgente", fino a ottenere il lasciapassare soltanto dopo svariate insistenze; allo stesso modo, ha ricevuto una ramanzina per aver bevuto una tazza d'acqua da parte di un assistente alla regia. "Perché bevi così tanta acqua?" ha domandato quest'ultimo. "Così dovrai di nuovo andare a fare pipì". Un altro assistente, invece, è stato ascoltato mentre si stupiva di quanto le comparse dovessero andare in bagno così spesso – "Cosa combinano là dentro? Be', di sicuro non fanno quel che dovrebbero".

E non è la prima volta che inconvenienti simili si verificano sul set di Joker: durante le riprese del primo film, a Brooklyn nel 2018, le comparse sono rimaste dentro il vagone di una metropolitana per tre ore, e perciò costrette a urinare sui binari. Tuttavia, un trattamento simile è destinato a terminare: finalmente una delle parti si è lamentata con la Screen Actor GUild per la violazione degli intervalli, mentre la Warner non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito.

Un vero peccato, soprattutto considerando l'indubbia qualità della prima pellicola. E sembrerebbe che varrà lo stesso per il secondo: ad esempio, Lady Gaga farà un lavoro straordinario in Joker 2, stando alle parole di Margot Robbie.