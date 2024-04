Joker 2, le canzoni che non dovrebbero assolutamente mancare nel musical

Che sarà un musical è ormai risaputo. Joker: Folie à Deux andrà a scavare più a fondo nel personaggio di Arthur Fleck e introdurrà la sua amante, Harley Quinn, interpretata per l’occasione da Lady Gaga. E lo farà facendoci cantare e ballare.

Nel mentre, siamo venuti a conscenda di quando uscirà il primo trailer di Joker 2 grazie al poster recentemente condiviso, in cui potremo dare un primo sguardo e ascoltare le note che accompagneranno la trama. Tuttavia, oggi vogliamo selezionare alcuni brani che, a nostro parere, si sposerebbero divinamente con la pellicola che rivedrà Joaquin Phoenix nei panni del più celebre degli antieroi del mondo DC.

People are Strange - The Doors

Partiamo con un classico senza tempo, rilasciato nel 1967, nonché una delle più iconiche rappresentazioni dei The Doors. Considerata tra i più grandi brani del ventunesimo secolo, People are Strange parla del sentirsi alienati da tutti e della sensazione che nessuno presti attenzione alla propria condizione. Un grido d’aiuto? La celebrazione dell’essere “strani”? Siamo sicuri che il brano si collegherebbe perfettamente con la personalità di Joker e i suoi problemi interiori.

I Wanna be Sedated – Ramones

Brano del 1978 prodotto dalla band punk per eccellenza, I Wanna be Sedated è annoverato tra i lavori migliori del gruppo inglese. Considerato che parte del film verrà ambientata nel manicomio di Arkham, possiamo immaginare che un brano simile potrebbe essere incastrato egregiamente nel racconto di Joker e di Harley Quinn, nella loro Folie à Deux tra le mura del celebre asylum.

I got you under my skin – Frank Sinatra

Un brano datato 1936, che racconta l’amore attraverso la voce potente di Sinatra. Al centro del brano c’è il sentimento, crescente e che non può essere ignorato neanche provandoci, verso il proprio partner. “Ci ho provato, credimi, mi sono detto che questa relazione non andrà mai così bene” è solo una parte di un testo che sembra scritto per essere interpretato dal folle duo.

Crazy – Gnarls Barkley

Il titolo parla per sé, mentre il mood ed il ritmo sembrano perfetti per una scena di pura follia, magari in quel di Arkham o ancora sugli ormai celebri scalini presenti al 1150 di Anderson Ave, nel Bronx. Il brano recita “Tu pensi davvero di avere il controllo?”, e ancora “I miei eroi avevano il coraggio di perdere le loro vite da soli”. Frasi perfette per la sceneggiatura e per il duo.

Your Love – The Outfield

Concludiamo questa breve wishlist con un pezzo che, siamo sicuri, primeggerebbe in qualsiasi playlist anni ’80. Your Love è un pezzo power pop e new wave, con un ritmo potente e un testo che si riferisce ad una ragazza con cui, l’autore, non ha una relazione. Un po’ come avvenuto nel primo Joker, in cui Arthur Fleck ha immaginato un rapporto con Sophie, interpretata da Zazie Beetz, tra gli attori che torneranno in Joker 2.

Vi lasciamo una lista di outsider che, per un motivo o per l'altro, andrebbero a nozze con il prossimo cinecomic DC: Helena - My Chemical Romance, Crazy - Aerosmith, Stan - Eminem, Sex on Fire - Kings of Leon, Joker and the Thief - Wolfmother, Fell in love with a Girl - White Stripes, Mad World - Tears for Fears. Secondo voi quali sarebbero i brani perfetti per il musical con Joker e Harley Quinn?

