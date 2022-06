Joker 2, BossLogic si ispira ad Arcane per la fan-art sulla Harley Quinn di Lady Gaga

I digital artist del calibro di BossLogic non possono non essere sempre sul pezzo, soprattutto quando si parla di personaggi e film amati e/o attesi da milioni di fan: il mondo è sempre affamato di fan-art di qualità, ragion per cui le ultime notizie sul sequel del Joker di Todd Philips rappresentano la preda perfetta per gli addetti ai lavori.

Già, perché come ormai saprete in giornata è stato fatto il nome di Lady Gaga come volto di Harley Quinn nel sequel del film con Joaquin Phoenix nei panni della celebre nemesi di Batman: per la nostra Miss Germanotta si tratterà della terza esperienza sul grande schermo dopo il trionfale esordio in A Star is Born e il tanto discusso House of Gucci, e la curiosità è ovviamente alle stelle.

Anche stavolta, dunque, BossLogic non si è fatto pregare: nel giro di poche ore abbiamo dunque già a nostra disposizione la prima fan-art dell'amatissimo digital artist dedicata al personaggio già interpretato da Margot Robbie (con cui il confronto sarà ovviamente inevitabile), per la quale il nostro sembrerebbe essersi ispirato in maniera abbastanza evidente alle pose e all'espressività della Jinx di Arcane.

Cosa ve ne pare? Vi piacerebbe un design simile per la Harley Quinn di Lady Gaga? Diteci la vostra nei commenti! Secondo alcuni, intanto, Joker 2 sarà un musical ispirato a Holy Motors.