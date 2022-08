Joker 2, confermato: avrà delle sequenze musicali simili a quelle di A Star Is Born

Lo scorso Giugno è stato rivelato che Joker 2 sarà un musical, informazione che ha spiazzato tutti ma che, considerando la natura del film e del suo protagonista, ha perfettamente senso. Ma la domanda che molti si pongono ora è: che tipo di musical sarà? Lo spiega un rapporto di Variety.

Il magazine rivela che il film avrà "sequenze musicali complicate", che aumenteranno il budget a circa $ 150 milioni, contro i 60 del primo che ha però incassato 1 miliardo. Joker Folie à Deux non sarà però un musical in stile Broadway, ma si avvicinerà di più alla formula di A Star Is Born. Per le sue fatiche nella pellicola, Joaquin Phoenix riceverà uno stipendio di 20 milioni, mentre il salario di Lady Gaga si aggirerà intorno ai 10 milioni. La cosa divertente è che proprio quest'ultima è apparsa anche in A Star Is Born, e nascendo come cantante si ritrova in un campo che le è molto familiare.

"Quando un film fa $ 1 miliardo e costa $ 60 milioni, ovviamente viene fuori [su cosa basare il prossimo]", aveva raccontato Phillips nel 2020. "Ma io e Joaquin non abbiamo davvero deciso. Siamo aperti. Cioè, mi piacerebbe lavorare con lui su qualsiasi cosa, francamente. Quindi chi lo sa? Ma dovrebbe avere una vera risonanza tematica rispetto a questo, che alla fine riguardava il trauma infantile, la mancanza di amore e la perdita di empatia."

Cosa ne pensate del fatto che Joker 2 sarà un musical? Intanto James Gunn parla di Lady Gaga come Harley Quinn!