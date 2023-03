Joker 2, attenzione: nel sequel con Joaquin Phoenix e Lady Gaga c'è anche Due Facce?

Solo ieri vi mostravamo le prime foto di Lady Gaga in costume da Harley Quinn sul set di Joker: Folie à Deux, attesissimo sequel di Joker di Todd Phillips, ma ci tocca già tornare nella Gotham City di Arthur Fleck grazie ad un curioso dettaglio dedicato al famoso villain Harvey Dent.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, nuove foto dal set del film DC Studios - che presumibilmente ritraggono la stessa scena che ha fornito ai fan un first look alla Harley Quinn di Lady Gaga, considerata l'ambientazione a fare da sfondo e le tantissime comparse nei panni di manifestanti in protesta - il portale The Hollywood Handle ha scovato nella fonte un evidente riferimento ad Harvey Dent, alias Due Facce, forse il più famoso super-criminale di Gotham City dopo Joker. Tra la folla, strizzando gli occhi, è visibile un cartello di uno dei manifestanti che recita: 'Dent is the Clown', ovvero 'Il Clown è Dent'. Ovviamente, dato che il cognome del personaggio è usato addirittura in correlazione con la legge, può significare solo una cosa: Harvey Dent esiste nell'universo narrativo di Arthur Fleck.

Chiaramente essendo i film di Todd Phillips ambientati negli anni '80, con Bruce Wayne ancora bambino, non è dato sapere se il cognome Dent sia riferito al padre di Harvey oppure ad Harvey stesso: dato che in questo universo Joker è nato molto prima di Batman, comunque, non è da escludere che anche altri personaggi possano esordire molto prima rispetto al Cavaliere Oscuro. Va ricordato, a questo proposito, che dopo il successo di Joker Todd Phillips propose all'allora DC Films un'etichetta 'dark' per raccontare le origini di altri villain di Batman, dunque non è da escludere che l'autore possa aver inglobato alcune idee nel suo sequel di Joker. Al momento comunque si tratta solo di speculazioni, quindi continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti.

Per altri contenuti, guardate il video di Lady Gaga sul set di Joker 2.