Joker 2, arriva 'Giulietta'? Lady Gaga potrebbe aver iniziato le riprese del sequel

Le riprese di Joker Folie à Deux proseguono sotto il titolo di lavorazione Giulietta, un riferimento al primo film che venne sviluppato sotto il titolo di lavorazione 'Romeo', e in queste ore la co-protagonista del sequel Lady Gaga potrebbe essere finalmente arrivata sul set.

A rivelarlo tramite social è stata la stessa Lady Gaga, che nell'attesissimo sequel di Joker - ancora una volta scritto e diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix, che per il film originale era stato premiato con l'Oscar - interpreterà nientemeno che Harley Quinn, la celebre 'amante' del villain di Gotham City (la 'Giulietta' di 'Romeo', appunto). Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, la star è andata su Instagram per festeggiare la sua recente nomination agli Oscar 2023 per la miglior canzone originale - 'Hold my hand' da Top Gun: Maverick - e nella didascalia ha ammesso di "essere a lavoro sul set proprio ora". A

"Grazie mille all'Academy per aver nominato la mia canzone 'Hold My Hand' per un Oscar quest'anno!" scrive Lady Gaga nel post. "Scrivere questa canzone per il film Top Gun: Maverick è stata un'esperienza profonda e potente che non dimenticherò mai. Sono così grata per la magia della musica e del cinema. Ora sono sul set per le riprese, tanto amore ai miei piccoli mostri!".

In precedenza, Todd Phillips aveva rivelato che Lady Gaga avrebbe iniziato le riprese di Joker 2 a gennaio 2023, dunque tutto fa pensare che in queste ore la star si trovi proprio sul set del sequel DC. La prima immagine di Joker 2 con Joaquin Phoenix era stata pubblicata da Phillips pochi giorni dopo l'inizio delle riprese del film, quindi è lecito aspettarsi che molto presto i fan potranno finalmente dare una prima occhiata alla nuova Harley Quinn. Ricordiamo, infine, che entro la fine di gennaio James Gunn svelerà i piani del futuro della DC, e nulla esclude che in quell'occasione non possano esserci aggiornamenti anche circa la saga di Todd Phillips.

