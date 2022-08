Joker 2 sarà ambientato 'in gran parte' all'interno del manicomio Arkham

Nelle scorse ore la maggior parte delle notizie provenienti dal mondo di Hollywood riguardano Warner Bros. e DC e molte di loro non sono positive, ma finalmente si può tornare a sorridere: dopo l'annuncio della data di uscita di Joker 2, infatti, sono emerse nuove informazioni sulla trama del film.

In un nuova pubblicazione di The Wrap firmata dal solito Umberto Gonzalez, giornalista storicamente vicino al mondo Warner e DC Films, viene riferito che gran parte di Joker Folie à Deux sarà ambientata nel manicomio Arkham, il celebre istituto di igiene mentale di Gotham City che nei fumetti e nei film di Batman ospita i peggiori criminali del cavaliere oscuro.

L'istituto Arkahm, rivisto recentemente anche in The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson, come ricorderanno gli spettatori faceva da cornice al finale del primo Joker di Todd Phillips, il cui lirico epilogo mostrava il protagonista Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) nel tentativo di fuggire dal manicomio. Sulla questione, The Wrap cita un anonimo insider a conoscenza del progetto, secondo il quale "gran parte di Joker 2 avrà luogo all'interno delle mura di Arkham". L'idea comunque non sarebbe esattamente nuova, dato che stando alle poche informazioni note sul progetto, anche il The Batman di Ben Affleck avrebbe passato la maggior parte del suo tempo all'interno dell'iconico manicomio.

Ricordiamo che, nella mitologia del Cavaliere Oscuro, l'Arkham Asylum è anche il luogo del primo incontro tra Joker e Harley Quinn, un personaggio che inizialmente è stato associato alla new entry nel cast di Joker Folie à Duex Lady Gaga: tuttavia, le nuove indiscrezioni riportano che non è ancora chiaro chi interpreterà la star, se Harley Quinn oppure un altro personaggio creato appositamente per il film.

Joker Folie à Deux uscirà il 4 ottobre 2024.