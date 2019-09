JoJo Rabbit vince il Toronto Film Festival e si lancia verso gli Oscar 2020

Jojo Rabbit, il nuovo film scritto e diretto dall'acclamato Taika Waititi, ha vinto l'ambito premio People's Choice Award al Toronto International Film Festival 2019.

Il trofeo posiziona la commedia satirica su Adolf Hitler e il nazismo lungo la strada per gli Oscar 2020, dato che negli ultimi anni la vittoria del festival nord-americano ha sempre predetto almeno una nomination per il miglior film agli Academy Award: è stato il caso, solo fra i più recenti, de Il Discorso del Re, Il Lato Positivo, La La Land, Room, The Imitation Game, Tre Manifesti a Ebbing Missouri e Green Book.

Il film di Waititi è riuscito a superare altri film molto più quotati come Marriage Story di Noah Baumbach, presentato a Venezia 2019 dal quale è uscito senza premi, Parasite di Bong Joon-ho, vincitore della Palma d'Oro a Cannes 2019. Entrambi i film dovrebbero tornare prepotentemente agli Oscar, quello di Baumbach per le categorie di miglior film, miglior sceneggiatura e regia, nonché migliori attori per Adam Driver, Scarlett Johansson e Laura Dern, mentre Parasite dovrebbe comodamente assicurarsi uno slot nella sezione miglior film straniero.

Insomma, la stagione dei premi si prepara ad entrare nel vivo, quindi rimanete sintonizzati per gli annuali articoli di approfondimento. Nel frattempo, vi ricordiamo che JoJo Rabbit arriverà in Italia dal 23 gennaio 2020.

