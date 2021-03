Jojo Rabbit, Taika Waititi ringrazia per la vittoria della colonna sonora ai Grammy Awards

Taika Waititi ha ritwittato una divertente gif che lo ritrae in una versione parodia di Michael Jackson sulla cover di Thriller per celebrare e ringraziare la vittoria di Jojo Rabbit nella categoria che riguarda la miglior colonna sonora ai Grammy Awards. Waititi ha espresso tutto il suo stupore per la vittoria del prestigioso premio musicale.

La soundtrack di Jojo Rabbit alterna brani cult della storia musicale alle composizioni originali realizzate da Michael Giacchino.

Tra i titoli che fanno parte della track list del film ci sono due canzoni cantate dai Beatles in lingua tedesca, Heroes di David Bowie in tedesco, alcuni pezzi di Ella Fitzgerald, Tom Waits e Roy Orbison.



Un premio molto importante per Jojo Rabbit, soprattutto per il ruolo che la colonna sonora assume all'interno della trama del film.

Jojo Rabbit, diretto da Taika Waititi, racconta la storia del piccolo Jojo (Roman Griffin Davis), un bambino di dieci anni che vive a Vienna e ha un amico immaginario: Adolf Hitler (Taika Waititi). Fanatico nazista nonostante i genitori siano oppositori del regime, Jojo viene integrato nella gioventù hitleriana. Il ragazzino scoprirà che la madre nasconde in casa una ragazzina ebrea (Thomasin McKenzie), innamorata della pittura, delle poesie di Rilke e del fidanzato partigiano.



