Jojo Rabbit, Taika Waititi non fece prove per Hitler: 'Uno str**zo, non lo meritava'

Jojo Rabbit ha saputo raccontare gli orrori del nazismo con dei modi fiabeschi riconducibili in parte a quelli di un La Vita è Bella: a differenza di Roberto Benigni, però, Taika Waititi ha voluto includere nel suo racconto anche l'artefice di quella tragedia, quell'Adolf Hitler qui ritratto in una versione decisamente sui generis.

Rifiutando il coinvolgimento di grandi star per il ruolo di Hitler, Waititi si addossò inoltre la responsabilità di interpretare in prima persona il Fuhrer, ovviamente nella versione immaginata dal piccolo protagonista del film: il futuro regista di Thor: Love and Thunder, inoltre, non volle fare prove di alcun tipo prima di calarsi nei panni dello spietato leader del Terzo Reich.

"Era un fo**uto str**zo" furono le parole con cui il regista neozelandese spiegò la sua scelta. Waititi aggiunse anche di aver sempre avuto l'intenzione di interpretare un Hitler che risultasse quanto meno storicamente accurato fosse possibile: "Non meritava che venissero fatte delle ricerche accurate su di lui" aggiunse il regista.

Una presa di posizione netta e decisamente inedita, per uno che si apprestava a dirigere un film ambientato nella Germania nazista! Sarà risultata efficace? Diteci la vostra nei commenti! Per saperne di più, intanto, qui vi lasciamo la nostra recensione di Jojo Rabbit.