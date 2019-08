JoJo Rabbit, Taika Waititi 'incoraggiato' dalla Fox a interpretare Hitler nel suo film

È grazie alla Fox Searchlight che possiamo proporvi una nuova immagine ufficiale dell'attesissimo e interessante JoJo Rabbit, nuovo film scritto, diretto e interpretato da Taika Waititi (Thor: Ragnarok) dove il controverso e geniale autore veste i panni di Adolf Hitler, anche se in versione immaginaria.

A tal proposito, sulla decisione di vestire i panni del Fuhrer, Waititi ha rivelato che non è stato affatto semplice e che anzi, sono state diverse le difficoltà affrontate prima di arrivare alla scelta di vestire i panni di Hitler. Dice Waititi in una recente intervista: "Abbiamo pensato a moltissimi attori per interpretare il ruolo di Hitler, solo che i loro agenti erano troppo spaventati per chiederglielo, così la Fox Seatchlight mi ha incoraggiato a farlo".



Continua poi: "L'aspetto di gran lunga più difficile di questa mia interpretazione era vedermi allo specchio nei panni di Hitler. Come potete benissimo immaginare, questo tipo non mi piace per niente e mi sentivo come se mi avesse fagocitato. Una sensazione davvero straniante".



JoJo Rabbit vede nel cast anche Scarlett Joahnsson, Sam Rockwell, Rebel Wilson, Stephen Merchant e Alfie Allen, per un'uscita prevista nelle sale il 18 ottobre 2019. Non è ancora stata ufficializzata la data d'uscita per il mercato italiano, anche se speriamo possa arrivare presto.