JoJo Rabbit, Taika Waititi diventa Hitler nel nuovo trailer della commedia satirica

"E' sicuramente un pessimo momento per essere un nazista" chiosa il nuovo trailer di JoJo Rabbit, pubblicato da Disney/Fox Searchlight in vista dell'esordio del film al Toronto Film Festival, dove il suo regista Taika Waititi riceverà l'Ebert Director Award.

Nel filmato promozionale, che potete visionare come al solito all'interno dell'articolo, abbiamo un grosso assaggio dello stile irriverente tipico del regista di Thor: Ragnarok e del prossimo Thor: Love & Thunder, al servizio di una commedia satirica sulla guerra che racconta la storia di un goffo ragazzo tedesco (Roman Davis Griffin, per la prima volta sullo schermo) che affronta il duro allenamento in una scuola per giovani nazisti insieme al suo amico immaginario Adolf Hitler (Waititi).

Il suo ingenuo patriottismo, però, verrà messo alla prova quando nella soffitta della propria casa incontrerò una ragazzina ebrea (Thomasin McKenzie), che potrebbe stravolgere la sua visione del mondo.

Nel cast, oltre ovviamente allo stesso Waititi, anche Scarlett Johansson e Sam Rockwell. Tra gli altri anche Rebel Wilson (Pitch Perfect), Alfie Allen (Game of Thrones, John Wick) e Stephen Merchant (Logan).

JoJo Rabbit uscirà nelle sale statunitensi a partire dal prossimo 18 ottobre, distribuito da Disney per la Fox Searchligh. Non è ancora stata comunicata una data di uscita per il circuito italiano, quindi se siete fan del regista rimanete sintonizzati.

