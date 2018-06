BREAKING: Taika Waititi diventa Hitler nella prime immagini ufficiali di JoJo Rabbit!

La Fox Searchlight Pictures ha dato il via libera per le riprese della commedia nera anti-nazista JoJo Rabbit, nuovo film scritto, diretto e interpretato dal regista di Thor: Ragnarok Taika Waititi.

Qualche giorno fa Waititi aveva dichiarato di essere pronto a far arrabbiare parecchi razzisti nel suo nuovo film, e proprio qualche secondo fa il regista australiano ha pubblicato sul suo account ufficiale Instagram due foto che lo ritraggono nei comici panni di Adolf Hitler.

Waititi interpreterà il dittatore nazista in modo del tutto anti-convenzionale. Descrivendo il ruolo, recentemente il regista ha spiegato che la sua sarà una "buffa e affascinante di Hitler, che scivola attraverso la vita con un'ingenuità infantile."

La storia di Jojo Rabbit racconterà le avventure di un goffo ragazzo tedesco (Roman Griffin Davis), cresciuto con una madre single (Scarlett Johansson), che ha come unico compagno di vita l'amico immaginario Hitler (Taika Waititi). Il suo patriottismo innocente verrà messo in discussione dall'incontro con una ragazza (Thomasine McKenzie) che lo obbligherà a riconsiderare la sua filosofia di vita e ad affrontare le sue più grandi paure. Nel film anche il recente premio Oscar Sam Rockwell.

Le riprese principali sono appena iniziate in Repubblica Ceca, tra il centro di Praga e dintorni. Il film non ha ancora una data di uscita fissata, ma possiamo aspettarci di trovarlo nei cinema durante i primi mesi del 2019. Jojo Rabbit è tratto dal romanzo Caging Skies di Christine Leunens, inedito in Italia.