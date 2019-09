JoJo Rabbit di Taika Waititi aprirà l'edizione 2019 del Torino Film Festival

JoJo Rabbit, nuova acclamata pellicola diretta da Taika Waititi, aprirà l'edizione 2019 del Torino Film Festival. Il film ha vinto recentemente il premio del pubblico al Toronto International Film Festival e per Waititi si tratta di un ritorno in grande stile alla kermesse piemontese, che si terrà dal 22 al 30 novembre.

Il regista di Thor: Ragnarok vinse nel 2014 il premio alla miglior sceneggiatura per il mockumentary What We Do in the Shadows proprio al Torino Film Festival.

JoJo Rabbit è ambientato nella Germania nazista e vede come protagonista il giovane Jojo Betzler (Roman Griffin Davis), appartenente alla Gioventù hitleriana. La sua visione cambiato totalmente quando scopre che la madre Rosie (Scarlett Johansson) nasconde una ragazza ebrea nella soffitta (Thomasin McKenzie).



La commedia nera JoJo Rabbit è il sesto film in carriera per il regista Taika Waititi, impegnato recentemente nella lavorazione di The Mandalorian, prima serie live action legata allo Star Wars Universe.

Waititi fa parte anche del cast di JoJo Rabbit insieme a Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson, Thomasin McKenzie, Sam Rockwell, Rebel Wilson, Stephen Merchant e Alfie Allen.

Taika Waititi ha spiegato che Fox Searchlight lo ha incoraggiato a interpretare Hitler mentre le recensioni che sono arrivate oltreoceano presentano sinora un 'film divisivo'. Basato sul libro Caging Skies di Christine Leunens, JoJo Rabbit arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal 23 gennaio 2020.