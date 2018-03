Jojo Rabbit: Scarlett Johansson sarà anche lei nello strano nuovo film di Taika Waititi!

Eh già, pare proprio che anche la bellissima Scarlett Johansson sia salita a bordo del progetto di Taika Waititi,, quello di cui abbiamo parlato qualche giorno fa.

Scarlett Johansson (Avengers: Infinity War) è nelle fasi finali della trattativa per recitare nel prossimo film di Fox Searchlight, JoJo Rabbit, secondo quanto riportato da Variety.

JoJo Rabbit è la storia di un ragazzo che vive all'epoca di Hitler, che viene a sapere che sua madre sta nascondendo un ragazzo ebreo in casa. Taika Waititi (Thor: Ragnarok) ha scritto e dirigerà il progetto; inoltre interpreterà l'amico immaginario del ragazzo - che è una versione stramba e rivisitata del dittatore Adolph Hitler - una proiezione di fantasia del giovane, che è confuso dalla propaganda nazista e al quale manca molto suo padre.

Oltre a scrivere, dirigere e recitare in JoJo Rabbit, Waititi produrrà anche il film, con Carthew Neal e Chelsea Winstanley. La produzione del film inizierà questa primavera.

La Johansson è conosciuta per il suo lavoro nel Marvel Cinematic Universe in cui interpreta Natasha Romanov, a.k.a Black Widow. Si vedrà a breve nell'ultimo episodio in uscita sui Vendicatori, Avengers: Infinity War, che arriverà nelle sale il 25 aprile.

Recentemente l'attrice ha lavorato a Ghost in the Shell, l'adattamento cinematografico del popolare anime/manga. Ha anche recitato nella commedia Sony, Festa Col Morto. Scarlett Johansson ha anche un ruolo nel prossimo film di Wes Anderson, Isle of Dogs.