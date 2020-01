Jojo Rabbit e Parasite premiati dai montatori agli ACE Eddie Awards

Tra i potenziali protagonisti dei prossimi Oscar, Jojo Rabbit e Parasite sono i vincitori della settantesima degli Ace Eddie Awards, i premi assegnati annualmente dal sindacato dei montatori.

La pellicola di Taika Waititi (in questi giorni corteggiato per dirigere un nuovo Star Wars) ha dunque battuto la concorrenza di Dolemite Is My Name, The Farewell, Knives Out e C'era una volta a Hollywood, mentre il film di Bong Joon-Ho è stato scelto tra Le Mans '66 - La grande sfida, Joker, The Irishman e Marriage Story. Come film d'animazione è stato invece premiato Toy Story 4 della Pixar.

Di seguito trovate la lista completa dei vincitori degli ACE Eddie Awards (via Variety):

MIGLIOR MONTAGGIO IN UN FILM (FILM DRAMMATICO)

Parasite - Jinmo Yang

MIGLIOR MONTAGGIO IN UN FILM (COMMEDIA)

Jojo Rabbit - Tom Eagles

MIGLIOR MONTAGGIO IN UN FILM D'ANIMAZIONE

Toy Story 4 - Axel Geddes

MIGLIOR MONTAGGIO IN UN FILM DOCUMENTARIO

Apollo 11 - Todd Douglas Miller

MIGLIOR MONTAGGIO IN UN DOCUMENTARIO (NON CINEMATOGRAFICO)

What's My Name: Muhammad Ali - Jake Pushinsky

Come ogni anno, le scelte dei montatori rappresentano i primi indizi per cercare di capire chi uscirà vincitore dagli Academy Award, con Parasite che avendo vinto come miglior film drammatico diventa il principale favorito per l'Oscar al montaggio.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Jojo Rabbit e alla nostra recensione di Parasite.