Jojo Rabbit, il film di Taika Waititi arriva finalmente in DVD e Blu-Ray!

In questi giorni frustranti per gli amanti della settima arte, tra film rinviati e cinema che ancora faticano a ritrovare il ritmo dopo la quarantena, l'uscita in home video di uno dei film più amati dell'ultima stagione è sicuramente un'ottima notizia: ecco dunque Jojo Rabbit, finalmente in versione DVD e Blu-Ray.

La trama del film rivelazione di Taika Waititi la ricorderete sicuramente tutti: Jojo è un ragazzino perfettamente a suo agio nella società nazista dell'epoca, al punto da avere Hitler come amico immaginario. La sua vita, però, verrà praticamente sconvolta dalla scoperta di un terribile segreto: sua madre nasconde un'ebrea in casa a sua insaputa.

Con un cast in formissima composto dallo stesso Waititi, Scarlett Johansson, Sam Rockwell e dal piccolo Roman Griffin Davis, Jojo Rabbit è riuscito ad ottenere agli Oscar ben tre candidature, tra quella come Miglior film, quella come Miglior sceneggiatura non originale e quella come Miglior attrice non protagonista a Scarlett Johansson, senza contare tanti altri riconoscimenti tra cui una nomination ai Golden Globe.

Oltre al film, nell'edizione home video troveremo anche il commento audio del regista Taika Waititi, nonché alcune scene tagliate e vari dietro le quinte. Per rinfrescarvi la memoria qui trovate la nostra recensione di Jojo Rabbit; qualche tempo fa, inoltre, Taika Waititi spiegò perché non abbia voluto grandi star nel ruolo di Hitler.