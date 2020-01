Jojo Rabbit, il cast loda il genio, regista e bravo ragazzo Taika Waititi nel nuovo video

Sebbene sia uscito da poco nelle sale italiane, negli Stati Uniti già si parla di edizione bluray per Jojo Rabbit, nuovo film scritto, diretto e interpretato da Taika Waititi candidato a 6 premi Oscar.

The Hollywood Reporter ha infatti pubblicato in esclusiva una clip tratta dai contenuti speciali dell'edizione home-video del film Disney/Searchlight nella quale il regista, scrittore, comico e attore viene descritto dai membri del suo cast come un "genio, mentore, modello da seguire e bravo ragazzo". Potete trovarla cliccando sul link della fonte.

"Taika è davvero in grado di capire i momenti, soprattutto quando un attore è a disagio", dice nella featurette la star Scarlett Johansson, che ha ottenuto una nomination all'Oscar per il suo ruolo da non protagonista nel film, scrivendo un pezzo di storia del cinema grazie alla contemporanea nomination come protagonista per Storia di un Matrimonio.

"Taika è fantastico con gli attori, sa come rendere divertente ogni giornata di riprese", ha aggiunto il produttore Carthew Neal. “Vuole includerli nel processo. La sceneggiatura è la base su cui lavora, ma poi si dimostra sempre davvero collaborativo". La featurette viene rilasciata con la notizia che il film arriverà sul mercato home-video statunitense dal 4 febbraio in edizione digitale e dal 18 febbraio in 4K Ultra HDTM, Blu-ray e DVD il 18 febbraio 2020. Includerà anche diversi extra, tra i quali tre scene eliminate: "Imaginary Göring", "Little Piggies" e "Adolf Dies Again".