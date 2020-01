Jojo Rabbit batte Joker e trionfa ai Costume Designers Guild Awards

Jojo Rabbit è stato il vincitore a sorpresa della 22a edizione del Costume Designer Guild Awards, premio che è stato consegnato questa notte presso il Beverly Hilton Hotel a Los Angeles.

Questa vittoria conferisce nuovo slancio alla corsa all'Oscar del film di Taika Waititi, che dopo il premio del pubblico al Toronto Film Festival era un po' sparito dai radar: la commedia nera anti-nazista, attraverso i costumi realizzati da Mayes C. Rubeo, ha superato gli altri candidati all'Oscar come The Irishman, Joker, Little Women e Once Upon a Time in Hollywood nella categoria migliori costumi d'epoca.

Parallelamente, i premi per i migliori costumi contemporanei e fantascienza/fantasy sono andati rispettivamente a Knives Out (Jenny Eagan) e a Maleficent: Mistress of Evil (Ellen Mirojnick). Tra i vincitori televisivi Game of Thrones: "The Iron Throne" (fantascienza / fantasy, a Michele Clapton) e The Marvelous Mrs. Maisel: "It's Comedy or Cabbage"(d'epoca, Donna Zakowska). Infine, Charlize Theron ha vinto il Spotlight Award, Adam McKay ha vinto il Distinguished Collaborator Award e Mary Ellen Fields ha vinto il Distinguished Service Award.

Qui sotto tutti i premi:

Excellence in Period Film: “Jojo Rabbit” – Mayes C. Rubeo

Excellence in Contemporary Film: “Knives Out” – Jenny Eagan

Excellence in Sci-Fi / Fantasy Film: “Maleficent: Mistress of Evil” – Ellen Mirojnick

Excellence in Contemporary Television: “Schitt’s Creek”, “The Dress” – Debra Hanson

Excellence in Period Television: “The Marvelous Mrs. Maisel”, “It’s Comedy or Cabbage” – Donna Zakowska

Excellence in Sci-Fi / Fantasy Television: “Game of Thrones”, “The Iron Throne” – Michele Clapton

Excellence in Variety, Reality-Competition, Live Television: “The Masked Singer”, “Season Finale: And the Winner Takes It All and Takes It Off” – Marina Toybina

Excellence in Short Form Design United Airlines: “Star Wars Wing Walker” commercial – Christopher Lawrence

In attesa dei vincitori della WGA, che arriveranno nei prossimi giorni, vi rimandiamo ai vincitori della DGA e degli ASC Awards, nonché all'elenco completo dei vincitori degli Annie Awards, gli Oscar dei film d'animazione.