Jojo Rabbit aggiunge al suo cast Alfie Allen di Game of Thrones

Jojo Rabbit, la nuova satira ambientata durante la seconda guerra mondiale diretta da Taika Waititi, ha aggiunto al suo cast Alfie Allen, il Theon Greyjoy di Game of Thrones.

Tratto dal libro Caging Skies dell'autrice neozelandese Christine Leunens, il film narra le vicende di un bambino tedesco, cresciuto da una madre single, che ha come unico compagno un'immaginario Hitler. Le sue credenze nazionaliste verranno messe alla prova quando scoprirà che sua mamma sta ospitando una bambina ebrea nella sua casa.

Il regista Taika Waititi ha detto chiaramente che la sua nuova pellicola sarà un attacco diretto alle ideologie razziste, dichiarandosi "eccitato di ridicolizzare i nazisti". A vestire i panni dell'Hitler che vive nella mente del ragazzino sarà proprio Waititi, come possiamo vedere nell'immagine della cena di famiglia.

Deadline ha riportato che Alfie Allen interpreterà uno dei nazisti, in particolare Finkel, il secondo in comando del capitano Klenzendorf (Sam Rockwell). A seguito del successo rimediato con Game of Thrones, Allen si è unito anche al cast di How to Build a Girl, insieme a Beanie Feldstein di Lady Bird, e farà parte del reboot di Predator diretto da Shane Black.

Tra i membri del cast, oltre a Rockwell e Waititi, troviamo anche Scarlett Johansonn, Roman Griffin Davis e Thomasine McKenzie.

La data di uscita ufficiale è ancora sconosciuta mentre le riprese principali del film sono appena cominciate a Praga.