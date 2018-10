Johny Depp: 'Disney mi odiava e mi chiesero se Jack Sparrow era gay!'

Durante una recente intervista rilasciata a GQ Johnny Depp si è espresso su diversi argomenti scottanti. Ha parlato delle presunte molestie ad Amber Heard, negandole, e ha anche detto che, secondo lui, alla Disney lo odiavano all'inizio!

Recentemente The Wrap ha riportato alcuni stralci di un'intervista rilasciata qualche tempo fa da Johnny Depp nella quale l'attore si è aperto si diverse questioni spinose che lo hanno tormentato negli ultimi anni: dal matrimonio fallito con Amber Heard e alle accuse di lei di violenza domestica che avrebbe subìto dall'attore (cosa che lui continua fermamente a negare), ai problemi finanziari, fino al suo famosissimo Jack Sparrow di Pirati dei Caraibi.

Proprio di questo vi parliamo stasera. Pare che, almeno all'inizio infatti Disney non riuscisse a capire il modo di Depp di interpretare il fantastico pirata che è entrato immediatamente nei cuori di milioni di fan proprio grazie alla sua "stramberia".

In generale, Depp afferma di aver avuto un brutto rapporto con la Disney in passato almeno. Le dichiarazioni che seguono sono state riportate da The Wrap che, dopo averle pubblicate, ha affermato di aver chiamato i rappresentanti della persona che chiamò al telefono Johnny Depp per chiedergli ciò che leggerete nelle dichiarazioni dell'attore, anche se, per adesso almeno, non hanno ricevuto alcuna risposta:

"Disney mi odiava. Le pensavano proprio tutte per liberarsi di me, per licenziarmi. "Oh, dovremmo sottotitolarlo," dicevano. Oppure: "Non capiamo il capitano Jack Sparrow. Cosa c'è che non va in lui?" " Ma come le muove quelle braccia? È ubriaco? È mentalmente, instabile, stordito? È gay?" Sì, mi hanno chiesto, E' gay? E ho risposto alla domanda al telefono. All'epoca era dall'altro capo della cornetta c'era una donna di nome Nina Jacobson della Disney; mi ha fatto un paio di domande e poi ha detto: "Cosa c'è, Johnny? È gay?" (riferendosi a Sparrow, ndr.) La mia tendenza, ovviamente, è di essere irriverente e quindi ho detto,"Ma Nina, non sai che tutti i miei personaggi sono gay?" Naturalmente questo ha portato ad una brusca interruzione della conversazione. E ho continuato a plasmare Jack come credevo fosse meglio."

