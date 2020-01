Johnny Marr collaborerà con Hans Zimmer per la colonna sonora di 007 No Time To Die

NME riporta che Johnny Marr si unirà al già annunciato Hans Zimmer nella realizzazione della colonna sonora ufficiale di 007 No Time To Die, venticinquesimo episodio della saga cinematografica di James Bond.

"Parte dell'eredità dei film di Bond è la musica iconica, quindi sono molto felice di portare la mia chitarra in No Time To Die", ha detto Marr. Il chitarrista si unisce al progetto solo una settimana dopo che Zimmer è stato assunto per sostituire Dan Romer, che secondo quanto riferito ha lasciato il film di Cary Fukunaga per differenze creative.

Che Zimmer avrebbe avuto bisogno di un collaboratore era già stato anticipato al momento della sua attenzione, e la cosa è dovuta a due motivi principali: in primo luogo, il musicista sta attualmente lavorando alla colonna sonora di altri tre film in uscita del 2020, Wonder Woman 1984, Top Gun: Maverick e Dune; in secondo luogo, la post-produzione di No Time to Die si muove sul filo del rasoio con il film che uscirà ad aprile, il che significa che la colonna sonora dovrà essere completata entro la metà di febbraio circa.

L'affinità della coppia comunque può avvalersi di due precedenti collaborazioni, come Inception di Christopher Nolan e The Amazing Spider-Man 2, senza contare i numerosi live durante i quali i due musicisti hanno condiviso il palco.

Qualche giorno fa, lo ricordiamo, è stato confermato che sarà Billie Eilish a realizzare il tema principale del film: a soli 18 anni, la cantautrice statunitense sarà la più giovane Bond-Singer di sempre.