Johnny Knoxville protagonista nel trailer della commedia Action Point

Online è stato rilasciato il trailer di, commedia con protagonista la star di. Il film, in procinto di arrivare nelle sale il 1° giugno, è diretto daed è prodotto dalla Paramount Pictures.è il ritorno al cinema di Knoxville a due anni di distanza da

Il temerario Johnny Knoxville torna con le sue esilaranti buffonate in Action Point, nel ruolo di D.C., un pazzo proprietario di un parco divertimenti con attrazioni caratterizzate da una bassissima sicurezza, per generare il massimo del divertimento. Proprio mentre la figlia adolescente, Boogie, arriva a fargli visita, D.C. deve fronteggiare la concorrenza di un'altra struttura molto più grande e ambiziosa, in grado di mettere a rischio il futuro di Action Point. Per salvare il suo parco e il rapporto con sua figlia, D.C. e il suo pazzo team sarà disposto a rischiare tutto.

Diretto da Tim Kirby, Action Point comprende nel cast anche Chris Pontius, Dan Bakkedahl, Matt Schulze, Eleanor Worthington-Cox e Johnny Pemberton.

Johnny Knoxville è noto per aver creato lo show di MTV, Jackass, nota per i vari stunt pericolosi e ridicoli messi in atto dai protagonisti. Lo show venne creato da Johnny Knoxville insieme a Spike Jonze e Jeff Tremaine.

Lo show andò in onda per tre stagioni e divenne tra i più popolari di sempre lanciando definitivamente anche la carriera di Johnny Knoxville, che recitò poi al cinema nel film Jackass: The Movie e nei seguiti, oltre che in pellicole come Comic Movie e Elvis & Nixon.