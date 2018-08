Johnny English Colpisce Ancora, tre nuovi poster ufficiali con Rowan Atkinson

La Focus Features e al Working Title hanno rilasciato quest'oggi online tre nuovi poster ufficiali di Johnny English Colpisce Ancora, terzo capitolo del franchise spy-demenziale diretto da David Kerr che vedrà ancora una volta protagonista Rowan Atkinson (Mr. Bean) nei panni del problematico agente segreto.

Scritta da Neal Purvis e Robert Wade, la storia del film comincia quando un attacco informatico rivela l'identità di tutti gli agenti infiltrati attivi in Gran Bretagna, ad eccezione di Johnny. Richiamato dalla pensione, English si tuffa per primo in azione con la missione di trovare l'hacker a capo di tutto. Johnny English dovrà superare le sfide della tecnologia moderna per rendere questa missione un successo.



La parabola dell’agente parodia di James Bond iniziò nel 2003 con il primo Johnny English scritto sempre da Purvis e Wade insieme a William Davies, ed incentrato sulle (dis)avventure dell'agente del MI-7 Johnny English. Costato solo 40 milioni, ne incassò oltre 160 nel mondo. Un sequel, Johnny English Reborn, è uscito nel 2011 con, oltre al protagonista, Gillian Anderson, Dominic West e Rosamund Pike.



Johnny English Colpisce Ancora vedrà nel cast anche Olga Kurylenko, Ben Miller, Jake Lacey, Miranda Hennessy, David Mumeni, Samantha Russell, Eddie O'Connell e Gary Kiely per un'uscita prevista nelle sale inglesi il prossimo 20 settembre 2018, proprio un giorno prima di due altre attese uscite come Robin Hood e The House with a Clock in Its Walls.