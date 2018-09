Johnny English Colpisce Ancora: nuovi spot per il terzo capitolo del franchise

Pochi minuti fa la Universal ha pubblicato su Youtube ben quattro nuovi video promozionali per Johnny English Colpisce Ancora, terzo capitolo per il franchise spy-comedy con protagonista Rowan Atkinson.

Come al solito, potete visionare gli spot in calce all'articolo.

Johnny English Colpisce Ancora è la terza puntata del franchise di Johnny English, con Atkinson che torna come agente segreto tanto pasticcione quanto esilarante. La nuova avventura inizia quando un cyber-attacco rivela l'identità di tutti gli agenti infiltrati attivi in ​​Gran Bretagna, lasciando Johnny English come ultima speranza del Servizio Segreto. Ormai pronto a ritirarsi essendo un uomo di metodi analogici, l'agente English dovrà superare le sfide imposte delle moderne tecnologia digitali per riuscire ad avere successo in questa delicata missione.

Diretto da David Kerr da una sceneggiatura di William Davies, il film vede come protagonisti Rowan Atkinson, Ben Miller, Olga Kurylenko, Emma Thompson e Jake Lacy. Johnny English Colpisce Ancora è prodotto da Tim Bevan, Eric Fellner e Chris Clark.

Questa simpatica e irriverente parodia di James Bond è iniziata con il film del 2003 che è stato co-sceneggiato dagli autori della saga di 007 Neal Purvis e Robert Wade (Casino Royale, Skyfall) e lo stesso Davies. Con un budget di soli $40 milioni, il film incassò oltre $160 milioni al botteghino globale. Otto anni dopo arrivò il sequel, Johnny English Reborn, che ha riscontrato lo stesso successo del primo capitolo.

Johnny English Colpisce Ancora arriverà in Italia dal prossimo 11 ottobre.