Johnny English Colpisce Ancora: ecco il nuovo trailer del film con Rowan Atkinson

Universal pictures ha diffuso il secondo trailer ufficiale di Johnny English Colpisce Ancora, terzo capitolo della saga che vedrà ancora una volta Rowan Atkinson nei panni del problematico agente segreto.

Johnny English Colpisce Ancora è il terzo capitolo della divertente saga di Johnny English, con Rowan Atkinson che torna a vestire i panni dell’amatissimo agente segreto "per caso". La storia comincia quando un attacco informatico rivela l'identità di tutti gli agenti infiltrati attivi in Gran Bretagna, ad eccezione di Johnny. Richiamato dalla pensione, English si tuffa per primo in azione con la missione di trovare l'hacker a capo di tutto. Johnny English dovrà superare le sfide della tecnologia moderna per rendere questa missione un successo.

Diretto da David Kerre scritto da William Davies, il film è prodotto da Tim Bevan, Eric Fellner e Chris Clark. Johnny English Colpisce ancora vedrà nel cast anche Olga Kurylenko, Ben Miller, Jake Lacey, Miranda Hennessy, David Mumeni, Samantha Russell, Eddie O'Connell e Gary Kiely. Il primo film ha debuttato nel 2003 con una pellicola che ha incassato 160 milioni di dollari a fronte di un costo di 40 milioni. il sequel, uscito nel 2011, ha raccolto anch'esso un ottimo successo.

La pellicola arriverà nelle sale italiane l'11 ottobre. Potete dare un'occhiata al nuovo trailer del film nel player in alto.