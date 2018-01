Johnny English 3: fissata la data d'uscita del nuovo capitolo con Rowan Atkinson

Working Title ha annunciato la data d’uscita ufficiale di, terzo capitolo della saga che vede, storico interprete di, nei panni del protagonista.

Alla regia della pellicola troviamo David Kerr, mentre nel cast – oltre ad Atkinson – troveremo anche Olga Kurylenko e di ritorno Ben Miller. La pellicola esordirà nelle sale statunitensi il 20 settembre 2018, proprio un giorno prima di due altre attese uscite come Robin Hood e The House with a Clock in Its Walls.

La parabola dell’agente parodia di James Bond iniziò nel 2003 con il primo Johnny English scritto da Neal Purvis & Robert Wade insieme a William Davies, ed incentrato sulle (dis)avventure dell'agente del MI-7 Johnny English. Oltre ad Atkinson il film vedeva nel cast anche Ben Miller, Natalie Imbruglia e John Malkovich. Costato solo 40 milioni, ne incassò oltre 160 nel mondo. Un sequel, Johnny English Reborn, è uscito nel 2011 con, oltre al protagonista, Gillian Anderson, Dominic West e Rosamund Pike.

Di seguito potete visualizzare uno scatto tratto dal set della nuova pellicola. Atkinson mancava sul grande schermo da circa sette anni, proprio dall'uscita di Johnny English Reborn, che avvenne nel 2011, se non contiamo un breve cameo nei panni di Mr. Bean in Huan Le Xi Ju Ren.