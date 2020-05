Johnny Depp: Winona Ryder e Vanessa Paradis difendono, Amber Heard attacca

Winona Ryder e Vanessa Paradis si sono schierate in difesa di Johnny Depp, sostenendo che non è mai stato violento nei loro confronti durante le relazioni che hanno avuto con la star di Pirati dei Caraibi.

Le loro affermazioni sono arrivate come parte delle dichiarazioni dei testimoni presentate nel corso di un processo per diffamazione ai danni del quotidiano The Sun, che in un articolo di aprile 2018 descrisse Depp come un violento e un picchiatore. Il pezzo, intitolato "“Gone Potty – How Can J.K. Rowling Be ‘Genuinely Happy’ Casting Wife-Beater Johnny Depp in the New ‘Fantastic Beasts’ Film?" (ovvero "Come può JK Rowling scegliere il picchiatore di mogli Johnny Depp nel nuovo Animali Fantastici?") riportava le numerose accuse arrivate dall'ex moglie della star, l'attrice Amber Heard, che invece Depp nega categoricamente anzi ritiene, appunto, diffamazione.

La Paradis ha dichiarato nella sua dichiarazione: “Conosco Johnny da più di 25 anni. Siamo partner da 14 anni e abbiamo cresciuto i nostri due figli insieme. In tutti questi anni il Johnny che ho conosciuto è una persona gentile e un padre amorevole, attento, premuroso, generoso e mai violento". Ha aggiunto:

La Ryder, con cui Depp ha avuto una relazione negli anni '90, ha invece dichiarato: "Non riesco a credere a queste assurde accuse. Non è mai stato violento nei miei confronti, mai, neanche una volta, e non è mai stato neanche offensivo."

In compenso, una portavoce della Heard ha ribattuto: "In relazione alle prove di Vanessa Paradis e Winona Ryder, siamo lieti che non abbiano avuto la stessa esperienza della signora Heard. Tuttavia, l'esperienza di una donna non determina necessariamente l'esperienza di un'altra".

Che ne pensate di questa storia? Ditecelo nei commenti. Per altri approfondimenti, ascoltate gli inquietanti audio della lite fra Johnny Depp e Amber Heard; inoltre, ecco gli ultimi aggiornamenti su Pirati dei Caraibi 6.