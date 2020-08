Johnny Depp, il suo Willy Wonka si fa sexy per TikTok: guardate!

Buzzfeed ha pubblicato un articolo nel quale si sottolinea la presenza su Tik Tok di un video con protagonista la versione di Willy Wonka che fanno riferimento al personaggio interpretato da Johnny Depp in La fabbrica di cioccolato, diretto da Tim Burton nel 2005. Il pezzo di Buzzfeed parte da un video postato da una ragazza.

Nel video la ragazza reagisce ad un filmato di Tik Tok in cui una persona vestita da Willy Wonka, con un atteggiamento sexy, si esibiva sulle note di I Wanna Love You di Akon ft. Snoop Dogg.

Il video ha quasi 80 milioni di visualizzazioni, 7,7 milioni di like e oltre 500.000 commenti. Una vera e propria ossessione per questa particolare versione di Willy Wonka, personaggio creato da Roald Dahl e pertanto sul grande schermo anche da Gene Wilder.



E non si tratta nemmeno del suo video più popolare, come si può evincere dal suo profilo social. Dopo qualche ricerca su Internet, Buzzfeed ha scoperto che questa versione 'hot' di Willy Wonka è ad opera del diciannovenne Duke Depp.

Cognome molto noto, vero? E probabilmente non del tutto originale, a meno che non si tratti di una coincidenza davvero incredibile e paradossale...

