Johnny Depp, Walter Hamada testimonierà sul ruolo di Amber Heard in Aquaman 2

Il processo che vede coinvolti Johnny Depp e Amber Heard è alle battute finali e diverse persone sono attese in tribunale per concludere le testimonianze. Tra i nomi in chiusura di processo spicca quello di Walter Hamada, dirigente di Warner Bros. La testimonianza di Hamada proviene da una deposizione del 15 marzo.

Hamada è stato chiamato dal team legale di Depp e dovrebbe testimoniare contro Amber Heard. L'attrice ha affermato di aver subito conseguenze negative per quanto concerne il franchise di Aquaman a causa dei problemi con il marito.



Secondo Heard il suo ruolo di Mera in Aquaman e il regno perduto è stato fortemente ridotto in relazione alla situazione con Depp e lunedì l'ex produttrice Kathryn Arnold ha testimoniato a sostegno delle affermazioni di Heard. Secondo Arnold le bozze di Aquaman 2 includevano una parte molto più consistente affidata al personaggio dell'attrice. Hamada avrebbe invece sostenuto che il ritorno di Amber Heard nel sequel era stato messo in dubbio dalla poca chimica in essere con il protagonista, Jason Momoa. Amber Heard ha dichiarato di non ricordare cosa successe quando Johnny Depp l'avrebbe aggredita con la bottiglia.



Arnold ha sostenuto che Amber Heard ha certamente subito conseguenze negative:"Non riceveva le sceneggiature come i suoi colleghi. Sapeva tramite gli agenti. E poi, quando ha ricevuto la sceneggiatura, la sua parte era ridotta drasticamente rispetto alla bozza originale". Il personaggio sarebbe finito in ospedale e poi sarebbe ricomparso per una scena finale:"Si è allenata cinque ore al giorno per diversi mesi prima che facesse questa grande scena d'azione. E poi, una volta arrivata sul set, sono successe due cose. La costumista ha detto 'Non so cosa sia successo al tuo ruolo, è diminuito'. E la cosa più importante: questa grande scena d'azione che doveva fare alla fine del film, nel terzo atto, è stata tagliata. Gliel'hanno tolta, quindi è stata notevolmente ridimensionata rispetto a quella che era nella sceneggiatura originale e quanto si è allenata". Tra le ultime deposizioni, secondo la vicina di casa Johnny Depp era violento e Heard nascondeva i lividi con il trucco.



Nelle prossime ore vi informeremo sulla deposizione di Walter Hamada.