Johnny Depp vuole comprare un castello in Italia? Ecco quanto potrebbe spendere

Non esiste re senza il suo castello e dopo aver interpretato Luigi XV, Johnny Depp potrebbe aver trovato una residenza principesca proprio in Italia.

L'amore di Johnny Depp per l'Italia è cosa nota e dopo aver consacrato questa affetto dietro la camera da presa alla regia di Modì, film con Al Pacino e Riccardo Scamarcio sul pittore Amedeo Modigliani, l'attore sembra deciso a comprare casa, anzi un castello! Depp che ha girato Modì anche a Torino ha vissuto ancor di più una certa connessione con il Belpaese, e, secondo alcune indiscrezioni, proprio la capitale sabauda avrebbe conquistato il cuore dell'attore. Come visitatore d'eccezione, la star di Jeanne du Barry ha ammirato l'incantevole borgo di Montalto Dora, valutando l'opzione di acquistarne il castello, attualmente in vendita. Avremmo potuto aspettarci altro da Johnny Depp?

Il castello di Montalto Dora offre una vista panoramica mozzafiato sulla valle circostante e sul Parco dei Cinque Laghi di Ivrea. Con le sue torri, i bastioni e le mura possenti, la residenza è un esempio impressionante di architettura medievale: con 11 camere e ben 13 bagni il castello di Montalto Dora promette un certo lusso che si farà pagare molto caro. Qualora Johnny Depp acquistasse il castello l'attore e regista spenderebbe una cifra pari a 4,8 milioni di euro per vivere in una vera atmosfera da fiaba.

Tanti sono i progetti di Johnny Depp in cantiere: il castello di Montalto Dora potrebbe apparire all'attore come una vera e propria oasi di pace per staccare la spina.

