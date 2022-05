Johnny Depp vs Amber Heard, quante star di Hollywood sostengono l'ex-Jack Sparrow?

La diatriba tra Johnny Depp e Amber Heard sta tenendo banco a Hollywood ormai da tempo: i riflettori sono attualmente puntati sul processo durante il quale la star di Aquaman sta provando a difendersi dall'accusa di diffamazione, suscitando ovviamente reazioni contrastanti anche e soprattutto nel mondo del cinema.

Inutile girarci intorno: sin dal primo momento, Johnny Depp ha potuto contare su un supporto decisamente maggiore rispetto a quello riservato ad Amber Heard, almeno per quanto concerne l'opinione pubblica (i rapporti di forza si invertono, in effetti, se parliamo della reazione delle case cinematografiche più importanti).

Comuni mortali a parte, dunque, più di un collega si è schierato più o meno apertamente a favore dell'ex-Jack Sparrow di Pirati dei Caraibi: si va dall'ex-compagna Winona Ryder, pronta a dirsi convinta che mai Depp avrebbe alzato le mani su una sua partner, al collega Jason Momoa, che nei giorni scorsi ha cominciato a seguire Depp su Instagram dando adito ad un po' di chiacchiericci.

La lista, comunque, non finisce qui: nel team Depp vanno infatti annoverati attori e attrici come Robert Downey Jr., Zendaya e Penelope Cruz, ma anche una scrittrice che di polemiche ne sa qualcosa come J.K. Rowling. Vedremo, comunque, da che parte starà la ragione alla fine di questa storia: certo è che per scoprirlo bisognerà pazientare ancora un bel po'.