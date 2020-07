Johnny Depp e Amber Heard, tutte le rivelazioni scioccanti arrivate dal tribunale finora

Dopo anni di attacchi mediatici e titoli di giornale al vetriolo, gli ex coniugi Johnny Depp e Amber Heard in questi giorni si sono ritrovati in un'aula di tribunale per chiudere definitivamente la causa di diffamazione intentata dalla star di Pirati dei Caraibi ai danni dell'attrice e del Sun.

Con la testimonianza di Depp conclusasi nelle scorse ore, prossimamente toccherà ad Amber Heard di dire la sua: nel frattempo, però, ecco un riepilogo delle dichiarazioni più scioccanti arrivate nei giorni scorsi.

Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti, che sicuramente non tarderanno ad arrivare.