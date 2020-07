Johnny Depp vs Amber Heard, l'ex manager della star ricorda l'incidente del dito amputato

L'ex-Manger di Johnny Depp si è recentemente aperto su alcuni comportamenti del suo assistito, in particolare in merito a una storia un po' macabra e un po' curiosa, relativa al famoso incidente del dito amputato della star dopo un presunto attacco ricevuto dall'ex-moglie Amber Heard, con cui è in causa a Londra.

Mentre continua il processo per diffamazione intentato contro il The Sun, l'ex-direttore manager di Depp è stato interrogato in merito alla questione del dito amputato, lo stesso che al tempo dall'accaduto gli era stato chiesto di recuperare dopo il violento e sempre presunto attacco con coltello della Heard ai danni dell'attore. Lo stesso Depp ha recentemente ammesso che l'ex-moglie si scagliò con pugni e insulti contro di lui dopo aver scoperto i suoi ingenti debiti.



L'incidente in questione, comunque, è avvenuto in Australia e la Heard sostiene che Depp si sia ferito amputandosi un dito dopo aver rotto un telefono contro il muro. Depp sostiene invece che la ferita è stata causata dall'ex-moglie, che gli avrebbe tirato una bottiglia di vodka addosso.



A ricordare adesso l'incidente troviamo appunto Ben King, che in merito dice "che non c'era alcun telefono rotto nella stanza dell'incidente e che non ha dovuto sostituire nulla". Il manager dice anche di aver ritrovato la punta del dito di Depp nell'area bar prima di vedere una scia di macchie di sangue che portava fino alla camera da letto.



Il processo continua.