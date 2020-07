Johnny Depp vs Amber Heard, emergono dettagli su un terribile litigio in viaggio di nozze

Continua il processo di diffamazione intentato da Johnny Depp contro il The Sun e in cui è tirata in causa anche l'ex-moglie Amber Heard, e proprio dall'attrice di Aquaman emergono oggi nuove curiosità relative al venefico matrimonio tra i due, in particolar modo relativi al loro viaggio di nozze.

I particolari sono emersi durante la lettura in aula del diario della Heard, e stando a quanto riferito dalla Press Association avrebbe scritto: "Abbiamo avuto un litigio terribile. Johnny... a un ceto punto si è ritrovato a stringere la sua camicia intorno al mio collo. Incredibile pensare alla precisione, alla coordinazione di movimento che richiedeva una situazione tanto ravvicinata. Non so davvero come ho fatto a ritrovarmi con questo enorme e fastidioso nodo sulla parte posteriore della testa. Fanculo, detesto tutto questo. Alla fine ci siamo addormentati l'uno affianco all'altra, spezzati insieme da una rabbia, da un amore e da una disperazione bambinesche".



Il violento litigio sarebbe avvenuto durante un viaggio in treno in Sud Asia nel 2015, all'interno di quello che era il viaggio di nozze della coppia. L'estratto è stato letto in tribunale da Sasha Wass QC (rappresentate dell'editore del The Sun, il News Group Newspaper) durante l'interrogatorio a Malcom Connolly, guardia del corpo di Depp presente durante quel viaggio.



L'avvocato ha chiesto al testimone alla sbarra: "Se c'è stata questa lotta alle 3:30 del mattino, lei pensa che che ne sarebbe venuto necessariamente a conoscenza?", con Connolly che ha risposto con un "No, non lo avrei saputo".



Ricordiamo che la guardia del corpo di Johnny Depp ha dichiarato sotto giuramento "di non aver mai visto il suo cliente "colpire fisicamente Amber Heard", sostenendo "di non tollerare nessun uomo capace di colpire una donna. Non importa chi, è semplicemente intollerabile" e aggiungendo anche di aver al contrario sentito di "episodio in cui era la Heard ad aver colpito Depp".