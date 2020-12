Johnny Depp vs Amber Heard: l'attore voleva che l'ex-moglie fosse rimossa da Aquaman

Prima ancora che intervenissero i fan di Johnny Depp con una petizione (con firme record) per chiedere a Warner Bros. di sostituire Amber Heard nel ruolo di Mera in Aquaman 2 di James Wan, a quanto pare è stato direttamente Depp a chiedere in passato alla major di cacciare l'ex-moglie dal franchise DC Films.

Lo rivela un nuovo articolo dell'Hollywood Reporter che approfondisce le dinamiche tra Depp e la Heard all'indomani della fine del processo per diffamazione intentato dall'interprete di Jack Sparrow ai danni del The Sun, alla fine comunque da lui perso, tanto da arrivare a dover rinunciare al ruolo di Grindelwald in Animali Fantastici 3 (affidato adesso a Mads Mikkelsen).



Stando al sito, dopo il divorzio con Amber Heard avvenuto nel 2016, Johnny Depp avrebbe tentato di sfruttare i contatti di Dembrowski alla Warner Bros. per rovinare la carriera dell'attrice. Secondo THR infatti Depp avrebbe inviato un messaggio con scritto "voglio che sia sostituita in tutti i film WB". Questo alla fine non è accaduto e anzi, è avvenuto il contrario, e Amber Heard ha recentemente confermato che riprenderà il suo ruolo di Mera nell'annunciato Aquaman 2, sempre diretto da James Wan.



