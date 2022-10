Johnny Depp ha venduto la casa dell'incidente del dito: la cifra è record!

Gli strascichi della vicenda legale che ha visto Johnny Depp e Amber Heard scontrarsi in tribunale si protrarranno inevitabilmente ancora per un po' di tempo, a partire da alcuni risvolti nella vita privata dei due attori che, ad esempio, negli ultimi tempi hanno deciso di andare avanti con le rispettive vite vendendo alcune delle loro case.

Mentre Amber Heard viene avvistata a Palma de Maiorca (è la prima volta dalla fine del processo), Depp fa dunque parlare di sé per un affare da record: la star di Edward Mani di Forbice ha infatti venduto per ben 40 milioni di dollari vendendo la sua villa australiana, incassando di fatto la cifra più alta di sempre per un'abitazione nel Queensland.

La villa in questione (10 bagni e 10 camere da letto, nonché un'enorme cantina capace di contenere qualcosa come 2000 bottiglie di vino) non è, d'altronde, una fra le tante: si tratta infatti proprio della casa in cui Depp ed Heard soggiornavano all'epoca dell'ormai leggendario incidente durante il quale, secondo la ricostruzione dei legali dell'attore, l'ex-Johnny Depp avrebbe perso un pezzo del suo dito.

Mentre il trailer del film di Johnny Depp e Amber Heard torna a rimestare nel torbido, dunque, i nostri sembrano aver deciso finalmente di cercare di lasciarsi alle spalle l'intera vicenda, magari chiudendo anche qualche affare decisamente remunerativo: sarà abbastanza per andare avanti? Noi speriamo decisamente di sì!