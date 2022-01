Johnny Depp v Brian Cox: quale ruolo di Pirati dei Caraibi ha rifiutato Logan Roy?

I film della saga di Pirati dei Caraibi avrebbero potuto includere il leggendario attore Brian Cox in un ruolo fondamentale, ma la star di Succession, interprete dello spietato Logan Roy, ha rifiutato la parte in questione.

Il ruolo offerto a Cox era quello del governatore Swann, il padre di Elizabeth, che successivamente è stato assegnato a Jonathan Pryce: Cox aveva molta fiducia nel potenziale del progetto ed era molto legato al regista dei primi film di Pirati dei Caraibi, Gore Verbinski, col quale aveva già lavorato nel remake statunitense dell'horror cult The Ring. Tuttavia, Brian Cox ha rifiutato perché il ruolo del governatore Swann gli stava stretto: secondo la star, che ha recentemente attaccato senza peli sulla lingua proprio Johnny Depp, il personaggio aveva poco o nulla da fare ne La maledizione della prima luna, e del resto è difficile contestare questa analisi.

Il Governatore è abbastanza inattivo per gran parte dello svolgimento della trama, e essenzialmente esiste allo scopo di dare alla figlia Elizabeth una figura autoritaria contro cui ribellarsi. Al contrario, il personaggio avrebbe trovato maggiore spazio nei sequel, rimanendo tuttavia sempre una figura abbastanza minore nel grande arazzo del franchise.

Curiosamente, quello de I Pirati dei Caraibi non è stato l'unico franchise fantasy di alto profilo al quale la star di Manhunter di Michael Mann ha detto di no: per sua stessa ammissione, infatti, Brian Cox ha rifiutato Il trono di spade, per il quale gli fu offerto il ruolo di Robert Baratheon, e ha perfino perso una parte in Harry Potter, dove avrebbe dovuto vestire i panni di Malocchio.

