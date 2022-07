Johnny Depp v Amber Heard, Zachary Levi si tira fuori: 'Non c'entra con le nostre vite'

L'ultimo atto dello scontro legale tra Johnny Depp e Amber Heard ha dato vita a una vera e propria corsa al commento: nel mondo dello spettacolo si è perso il conto delle star pronte a dire la loro sulla vicenda, ma nonostante ciò qualcuno preferisce restarne fuori. È questa, ad esempio, la posizione di Zachary Levi.

Mentre Evan Rachel Wood prende le distanze da Amber Heard, infatti, la star di Shazam si dice piuttosto scocciata da tutta l'attenzione dedicata a quella che dovrebbe essere una vicenda inerente alla sola sfera privata dei due attori: "C'è una parte di me che spera sempre che nessuno s'interessi a questi drammi quando saltano fuori. Perché non hanno nulla a che fare con le nostre vite o con il rendere il mondo un posto migliore" sono state le parole di Levi.

L'attore ha proseguito: "Non lo so, è come se ultimamente fossimo tutti meno empatici. Ci mettiamo tutti a osservare queste persone durante le loro dispute coniugali, veniamo trascinati dentro la loro mer*a, i loro traumi, tutta quella roba. E tutti si mettono lì seduti a mangiare popcorn osservando e giudicando l'intera catastrofe, perché alla fine è tutto intrattenimento, no?"

Cosa ne dite? Siete d'accordo con la posizione di Zachary Levi o credete che sia giusto dedicare una simile copertura a delle vicende private di personaggi pubblici? Diteci la vostra nei commenti! Nei giorni scorsi, intanto, Amber Heard si è appellata al primo emendamento.