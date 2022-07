Johnny Depp v Amber Heard: respinta la richiesta di annullamento del processo

La scorsa settimana Amber Heard aveva chiesto l'annullamento del processo contro Johnny Depp che l'ha vista uscire sconfitta e condannata a risarcire l'ex-marito di una ingente cifra (circa 10 milioni di dollari) più ovviamente la copertura delle spese legali della controparte. Oggi è arrivata la decisione del giudice che ha respinto la richiesta.

A seguito del risultato del processo, gli avvocati della Heard avevano dichiarato la loro intenzione di lanciare un appello e hanno anche sostenuto che "fatti e informazioni appena scoperti" su un giurato avrebbero potuto far dichiarare l'annullamento del processo. Ma ieri il giudice Penney Azcarate ha respinto l'affermazione secondo cui uno dei giurati non sarebbe stato valutato correttamente prima del processo.

"Le mozioni post-processuali da I a VI dell'imputata Amber Laura Heard sono respinte per le ragioni indicate nel verbale", si legge nell'ordinanza, secondo quanto riportato da Variety. "Il giurato numero 15 è stato esaminato dalla Corte e ha soddisfatto i requisiti di legge per il servizio. Le parti hanno anche interrogato il gruppo di giurati per un giorno intero e hanno informato la Corte che il gruppo di giurati era accettabile. Pertanto, il giusto processo è stato garantito e fornito a tutte le parti in causa. Non vi è alcuna prova di frode o illecito".

I rappresentanti della Heard non hanno ancora commentato, mentre un avvocato di Depp ha dichiarato che il suo cliente si ritiene "molto soddisfatto" della sentenza.

Più volte la Heard ha definito ingiusto il verdetto del processo intentato ai suoi danni da Johnny Depp per diffamazione. L'attrice sta anche preparando un libro verità sul processo con Depp che è al centro di una lotta tra editori per accaparrarsi i diritti di pubblicazione il prima possibile.