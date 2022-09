Johnny Depp v Amber Heard: chi sono Mark Hapka e Megan Davis, i due interpreti delle star?

Nella giornata di ieri è stato diffuso il trailer ufficiale di Hot Take, film basato sul processo per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard, vinto dall'attore di Pirati dei Caraibi. Nella pellicola le parti di Depp e Heard sono interpretate rispettivamente da Mark Hapka e Megan Davis. Ma scopriamo meglio chi sono e dove li abbiamo già visti.

Mark Hapka ha compiuto il suo esordio in Good Time Max, ma ha raggiunto una maggiore popolarità quando ha interpretato uno spirito nella serie Ghost Whisperer nel 2007 e nel 2008. Ha poi recitato in un ruolo minore nella soap-opera Il tempo della nostra vita. Dopo aver preso parte ad alcuni film, si è unito alla sitcom Hannah Montana con Miley Cyrus, comparendo in alcuni episodi, ed è apparso anche in Cold Case. Il suo ultimo lavoro per il cinema è nel film Parallels, del 2015, in cui era protagonista al fianco di Jessica Rothe (La La Land).

L'interprete di Amber Heard, Megan Davis, ha esordito nell'horror del 2013 Animus, per poi apparire in un episodio della serie Bones e in uno di 2 Broke Girls. Successivamente l'abbiamo vista in un episodio di American Horror Story, in particolare nell'ottava stagione: Apocalypse. Oltre a Hot Take, la rivedremo a breve anche nei film Alone in the Dark, The Grimm Backward e nella serie televisiva For Nothing, tutti attualmente in post-produzione.

Hot Take: The Depp/Heard Trial vede Mark Hapka e Megan Davis nei panni degli ex coniugi in guerra, con il primo che sfoggia il pizzetto, la coda di cavallo e gli occhiali da sole caratteristici della star di Pirati dei Caraibi e la seconda che imita in tutto e per tutto gli abiti e gli atteggiamenti tanto discussi della protagonista femminile di Aquaman.

"È il primo giorno del processo per diffamazione Depp vs. Heard; anche se i fan stanno mostrando sostegno per entrambe le parti, c'è chiaramente un favorito qui", dice un giornalista nel trailer, riferendosi ai supporter di Depp che hanno viaggiato da ogni parte degli USA per partecipare alle udienze e accamparsi fuori dall'aula.

L'uscita di Hot Take è prevista per il 30 settembre in maniera gratuita su Tubi.