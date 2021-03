Johnny Depp, un uomo irrompe nella sua proprietà: i dettagli della vicenda

La polizia è stata chiamata a casa di Johnny Depp nel corso della scorsa settimana dopo che un uomo ha fatto irruzione nella residenza dell'attore, si è fatto una doccia e si è preparato da bere. Per fortuna non sembrano esserci state conseguenze ma l'incidente potrebbe risultare snervante per la star visto che si tratta della seconda volta.

Sfortunatamente per l'attore, la maggior parte dei titoli degli ultimi tempi non riguardano questioni cinematografiche. In queste ore è stato reso noto un insulto di Depp all'ex moglie Amber Heard.

Per quanto riguarda le intrusioni non richieste, negli ultimi 12 mesi era già accaduto un fatto simile. In questo secondo caso, in base a quanto riporta TMZ, il vicino di Johnny Depp ha notato la presenza di un individuo nel cortile dell'attore, vicino alla piscina. Il vicino si sarebbe appropinquato nei pressi dell'abitazione di Depp per parlare con l'uomo ma quest'ultimo avrebbe scavalcato un recinto nei pressi dell'abitazione e si sarebbe diretto verso la casa di Depp, spingendo il vicino a chiamare il 911.



Non molto tempo dopo anche il team di sicurezza della star di Pirati dei Caraibi ha notato l'intruso ha ha sollecitato le forze dell'ordine.

Arrivata poco dopo, la polizia avrebbe sorpreso l'uomo in bagno, impegnato a farsi una doccia. Inoltre si sarebbe anche preparato da bere. A quanto pare i poliziotti avrebbero chiesto all'uomo di uscire ma al suo rifiuto avrebbero preso a calci la porta del bagno. Successivamente sarebbe stato segnalato per vandalismo e condotto al distretto.

Johnny Depp non ha commentato l'effrazione nella sua proprietà, ma è la seconda volta in un anno che qualcuno viene arrestato per essersi introdotto nella sua abitazione. A gennaio una donna si sarebbe introdotta nella casa di Depp; in quel caso scattò il sistema d'allarme e la donna fuggì prima di essere arrestata poco dopo.

Per quanto riguarda la querelle mediatica e giudiziaria con Amber Heard, Johnny Depp ha svelato altre presunte bugie dell'ex moglie.