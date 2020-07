Johnny Depp, in tribunale le foto che proverebbero il consumo di droga

Al processo in corso tra Johnny Depp e il Sun sono state mostrate alcune immagini che dimostrerebbero il consumo di droghe da parte dell'attore nel periodo in cui l'ex moglie lo accusa di violenze. Secondo i report le immagini in questione sono emerse durante il secondo giorno della causa per diffamazione nei confronti del tabloid.

Con le foto Amber Heard avrebbe documentato diversi casi in cui le droghe si trovavano a casa di Johnny Depp. In una foto scattata a Los Angeles nel 2013 si vedono quattro strisce di quella che sembra essere cocaina, un bicchiere pieno di whiskey e una scatola di pillole decorata con un teschio e ossa incrociate con la scritta Property of J.D.



Johnny Depp ha sempre negato di aver picchiato la moglie, tantomeno sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, non negando di averne fatto largo uso anche insieme agli amici Marilyn Manson e Paul Bettany.

Commentando le foto Johnny Depp ha spiegato di non poter negare che le droghe appartenessero a lui, aggiungendo:"Se fossero mie, mi chiederei perchè sono state fotografate. Non so nemmeno se è cocaina quella".

Inoltre l'attore ha commentato in maniera laconica l'altra immagine che lo mostra sdraiato per terra:"Stavo dormendo, non ero svenuto. E la mia testa è su un cuscino".

Johnny Depp ha dichiarato di non aver schiaffeggiato Amber Heard per via di un commento su un suo tatuaggio ma ha ammesso di aver scambiato messaggi disgustosi sulla moglie con l'amico Paul Bettany.