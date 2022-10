Johnny Depp di nuovo in tribunale, ma questa volta senza Amber Heard

Mentre ad inizio mese Amber Heard è scappata in Spagna con la figlia, Johnny Depp ha continuato ad entrare ed uscire dai tribunali. Nell' anno che lo ha visto sotto ai riflettori per la sua chiacchieratissima battaglia legale con l'ex moglie, ora è la musica a causargli qualche problema.

Dinanzi al giudice Depp non ci è andato da solo, ma in compagnia del suo chitarrista Jeff Beck per rispondere dell'accusa di plagio mossa da un professore: il folklorista Bruce Jackson. Quest'ultimo ha infatti accusato Depp e Beck di aver plagiato una poesia intitolata Hobo Ben, apparsa nel suo libro Get Your Ass in the Water and Swim Like Me. Jackson da parte sua non sostiene di esserne l'autore, tuttavia dichiara che questa gli fu raccontata da un uomo di nome Slim Wilson, che all'epoca del fatto era un detenuto del penitenziario statale del Missouri.

I due colleghi, nonostante abbiamo ammesso velatamente che alcune parti della canzone incriminata possano rispecchiare la poesia, definiscono il loro lavoro originale ed hanno intenzione che il tutto venga riconosciuto come tale, non avendo commesso alcuna violazione del copyright. Per loro Jackson ha dichiarato il falso, rasentando la truffa, per poter arrivare ad un patteggiamento e ad un pagamento da parte della star dei Pirati dei Caraibi.

In attesa di ulteriori sviluppi siamo certi che, al momento, non sono i soldi a preoccupare l'attore. Pochi giorni fa, infatti, Johnny Depp ha venduto la casa del famoso incidente del dito, che condivideva con Heard ad una cifra record!