Johnny Depp torna a recitare nei panni di un pirata: ecco il corto Adventure's Game!

Sorpresa sorpresa: dopo aver venduto i suoi 780 dipinti in poche ore, Johnny Depp torna a recitare nei panni di un pirata per il cortometraggio 'Adventure's Game', che potete visionare nella sua interezza all'interno dell'articolo.

Dopo essersi lasciato alle spalle il processo contro Amber Heard, Johnny Depp ha sorpreso i fan con un nuovo mini-film intitolato "Il gioco dell'avventuriero", pensato per pubblicizzare il videogame per cellulare 'Sea of ​​Dawn'. Il cortometraggio è stato realizzato dallo sviluppatore cinese del gioco, Mosasaur Studio, e condiviso online da Superpixel. Nel video, della durata di quattro minuti, Johnny Depp interpreta il personaggio di un eccentrico avventuriero marittimo, nonché collezionista di ciondoli, di nome Phillip Artoosh.

Ovviamente i fan di Pirati dei Caraibi non possono non pensare all'iconico Capitan Jack Sparrow, personaggio che a Johnny Depp valse addirittura una nomination agli Oscar come miglior attore protagonista, e che ha più di un punto in comune con il nuovo Philip Artoosh, come il trucco pesante, la parlantina confusionaria e il costume. Inoltre, nel video dietro le quinte che ha accompagnato l'uscita del cortometraggio, Johnny Depp rivela di aver creato personalmente il personaggio in completa autonomia. L'attore ammette anche di essere stato profondamente coinvolto nella produzione di 'Sea of ​​Dawn'.

Si prevede dunque che il tifo degli appassionati per il ritorno di Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow non farà che intensificarsi nelle prossime ore.