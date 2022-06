Johnny Depp torna a lavorare dopo il processo: in Francia per le riprese del nuovo film!

Sono passate ormai settimane dalla fine del processo Depp-Heard, che ha visto la vittoria dell'attore. Adesso Johnny Depp, dopo essere stato in tournée come musicista, torna davanti alla telecamera per il suo primo film post-processo: le riprese si terranno in Francia!

L'intera faccenda che ha coinvolto l'ex moglie e attrice Amber Heard, ha sicuramente colpito Depp, che ha perso molte opportunità lavorative ed è stato licenziato dal suo ruolo di Grindelwald nel franchise di Animali fantastici. Ma adesso le cose sembrano andare molto meglio per lui, come riporta anche TMZ, che ha immortalato l'attore mentre si metteva in viaggio per la Francia, luogo designato per le riprese.

Il primo ruolo di Johnny Depp dopo il processo processo per diffamazione sarà quello di Louis XV in un film intitolato Jeanne du Barry. Non abbiamo molte notizie in merito, ma si tratta sicuramente di una grande notizia per l'attore, che secondo quanto dichiarato dagli avvocati aveva deciso di avviare la battaglia legale in primo luogo per riprendere in mano la sua carriera.

Prima di questo ruolo, il suo ultimo grande lavoro cinematografico era stato Il caso Minamata, oscurato proprio dagli eventi legali. Dopo il blocco della distribuzione negli USA, il progetto arriverà finalmente su Hulu a Luglio, un altro segno sicuramente positivo per questa fase successiva della carriera di attore di Depp.